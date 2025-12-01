Мощный взрыв произошел в Каспийске, на месте работают спасатели

Сильный взрыв произошел в городе Каспийске в Республике Дагестан по неизвестной причине, повреждены не менее 15 автомобилей на парковке, в доме выбиты окна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Мощный взрыв в Каспийске — информации о причинах и пострадавших пока нет, работают спасатели», — пишет Mash.

По данным Baza, взрыв произошел в жилом многоэтажном доме недалеко от судостроительного завода «Дагдизель». По информации канала, почти во всем корпусе здания выбиты окна. На месте работают скорые и спасательные службы.

21 ноября сообщалось, что в Белгороде военнослужащий подорвал гранату во время застолья в съемной квартире — в результате пострадал он и его спутница. Ущерб составил 1,5 млн рублей. В квартире произошел пожар, кроме того, во всем доме повреждены системы отопления и газоснабжения, выбиты окна, удар пришелся по несущей стене.

Ранее мэр Таганрога заявила о массированной атаке на город.