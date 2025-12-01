В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское). Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Согласно официальному сообщению ведомства, время действия ограничений и причины их введения не уточняются.

30 ноября временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропорту Нижнекамска (Бегишево).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

