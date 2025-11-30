В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево) для обеспечения безопасности полетов. Об этом в Telegram сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Они были сняты только к 10:14 утра.

Также временные ограничения на полеты ночью вводили в аэропорту Геленджика. Они тоже продлились до утра.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.