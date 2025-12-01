В Таганроге объявили воздушную опасность

На территории Таганрога Ростовской области объявили воздушную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она призвала местных жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Также чиновница попросила горожан сохранять спокойствие.

Накануне вечером в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за 3,5 часа уничтожили над Россией 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:30. Девять БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, еще один ликвидировали над акваторией Черного моря.

Вечером 30 ноября ВСУ атаковали Севастополь. В городе на фоне воздушной тревоги работали средства ПВО, а все службы привели в боевую готовность. По предварительной информации, гражданские объекты в Севастополе не были повреждены.

Однако при атаке пострадала 15-летняя девушка. Ее ранило осколками от сбитой воздушной цели в парке Победы. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Таганрог подвергся массированной атаке дронов.