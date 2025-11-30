На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по Севастополю, ранена 15-летняя девушка

В Севастополе при атаке ВСУ осколки сбитой воздушной цели ранили девочку
true
true
true
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

При атаке ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девушка, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил об атаке на город в 21:29. Он заявил, что в городе работает система ПВО (противовоздушной обороны), а все службы приведены в боевую готовность. Градоначальник призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

«В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка в парке Победы», — заявил он спустя 15 минут.

Развожаев уточнил, что пострадавшая в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу. В 22:01 воздушную тревогу в Севастополе отменили.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что двух мирных жителей не удалось спасти в результате атак беспилотников ВСУ на регион. В селе Березовка Борисовского округа дрон поразил легковой автомобиль. Мужчины, находившиеся внутри, получили слишком серьезные травмы. Приехавшие медики ничего не смогли сделать.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами