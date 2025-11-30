ВСУ ударили по Севастополю, ранена 15-летняя девушка

При атаке ВСУ на Севастополь пострадала 15-летняя девушка, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил об атаке на город в 21:29. Он заявил, что в городе работает система ПВО (противовоздушной обороны), а все службы приведены в боевую готовность. Градоначальник призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

«В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка в парке Победы», — заявил он спустя 15 минут.

Развожаев уточнил, что пострадавшая в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу. В 22:01 воздушную тревогу в Севастополе отменили.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что двух мирных жителей не удалось спасти в результате атак беспилотников ВСУ на регион. В селе Березовка Борисовского округа дрон поразил легковой автомобиль. Мужчины, находившиеся внутри, получили слишком серьезные травмы. Приехавшие медики ничего не смогли сделать.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.