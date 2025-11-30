ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают атаку ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — заявил он.

Чиновник призвал горожан оставаться во временных укрытиях или безопасных местах и сохранять спокойствие. По предварительной информации, гражданские объекты в Севастополе не повреждены.

С 21:18 до 22:01 в городе действовала воздушная тревога.

До этого в российском Минобороны сообщили, что в период с 8:00 до 16:00 украинские беспилотники самолетного типа несколько раз попытались атаковать Крымский полуостров. До полудня средства ПВО сбили над регионом четыре дрона, а во второй половине дня — еще один.

