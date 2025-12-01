Из Пулково вылетел самолет в столицу Венесуэлы

Рейс из Пулково в Каракас отправился по расписанию

Вечерний рейс в венесуэльскую столицу Каракас вылетел по расписанию, передает ТАСС со ссылкой на аэропорт Пулково.

Представитель воздушной гавани рассказал, что самолет венесуэльского авиаперевозчика Conviasa отправился по маршруту в 22:51.

До этого в Ассоциации туроператоров России заявили, что никаких «эвакуационных» рейсов для срочного вывоза граждан РФ из Венесуэлы не планируется. Отдых россиян в стране закончится в намеченный срок.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post писала, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать совсем скоро.

Ранее Мадуро согласился уйти в отставку, но поставил условие.