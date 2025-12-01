На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Из Пулково вылетел самолет в столицу Венесуэлы

Рейс из Пулково в Каракас отправился по расписанию
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Вечерний рейс в венесуэльскую столицу Каракас вылетел по расписанию, передает ТАСС со ссылкой на аэропорт Пулково.

Представитель воздушной гавани рассказал, что самолет венесуэльского авиаперевозчика Conviasa отправился по маршруту в 22:51.

До этого в Ассоциации туроператоров России заявили, что никаких «эвакуационных» рейсов для срочного вывоза граждан РФ из Венесуэлы не планируется. Отдых россиян в стране закончится в намеченный срок.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post писала, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать совсем скоро.

Ранее Мадуро согласился уйти в отставку, но поставил условие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами