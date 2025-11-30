В АТОР прояснили ситуацию с «эвакуационными рейсами» из Венесуэлы для россиян

АТОР: россиян не будут досрочно вывозить из Венесуэлы «эвакуационными рейсами»

Никаких «эвакуационных» рейсов для срочного вывоза туристов из Венесуэлы не планируется, сообщила в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там подчеркнули, что отдых граждан РФ в стране закончится в намеченный срок. После этого пустой самолет доставит их прямым рейсом в Москву.

«Никто не заканчивает отдых досрочно и не эвакуируется», — говорится в посте.

АТОР «искренне непонятно», откуда появилась информация об «эвакуационных рейсах».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post писала, что американские военные самолеты постоянно патрулируют районы вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать совсем скоро.

Ранее Мадуро согласился уйти в отставку, но поставил условие.