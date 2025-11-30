На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: военные ВСУ откажутся выполнять приказ об уходе из Донбасса

NBC News: ВСУ не оставят позиции в Донбассе даже по приказу Киева
Украинские войска не оставят Донбасс, даже если получат от руководства приказ уйти. Об этом изданию NBC News заявил украинский военный, который воюет недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военнослужащий сказал, что предложенный США план по мирному урегулированию конфликта на Украине «похож на план капитуляции». Он выступил против того, чтобы оставлять России те районы, которые еще удерживают Вооруженные силы Украины, и подчеркнул, что не только у руководства страны, но и у его сослуживцев, которые находятся в окопах, есть право принимать участие в решении этого вопроса.

Другой военнослужащий ВСУ рассказал, что стали чаще поступать сообщения о дезертирстве из украинской армии, которая испытывает нехватку в бойцах. Он признал, что «русские продвигаются вперед» и их очевидное «превосходство в численности и боеприпасах трудно преодолеть».

До этого ушедший в отставку глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воле народа Украины.

Ранее депутат Рады заявил, что ситуация под Красноармейском грозит для Украины падением фронта.

СВО: последние новости
