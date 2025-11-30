Десятки российских туристов застряли в Стамбуле из-за атаки ВСУ

Десятки российских туристов не смогли вылететь в Москву из аэропорта Стамбула после подрыва украинскими военными нефтяных танкеров вблизи Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказал один из туристов, он возвращался в Москву из Египта транзитом через Стамбул. Самолет должен был вылететь 28 ноября в 21:55 мск, однако рейс сначала перенесли, а затем и вовсе отменили. Работники воздушной гавани заявили, что проблемы с авиасообщением произошли из-за «полыхающих танкеров у берегов Турции».

Представители авиакомпании, выполнявшей рейс в Москву, сообщили пассажирам, что ближайший рейс состоится в субботу, 29 ноября, однако нужно успеть записаться. Часть людей не успела внести свои данные, поэтому им пришлось бронировать места в самолете на более поздние даты. Также россиянам предложили лететь сначала до Санкт-Петербурга, а потом за свой счет до Москвы.

Позже для туристов организовали трансфер до отеля. Теперь они ждут вылета в номерах.

28 ноября два танкера под флагом Гамбии загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции, из-за чего в машинном отделении произошло задымление. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине. Возгорание также началось в районе машинного отделения. Все члены экипажа были благополучно эвакуированы.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что операция была проведена совместно Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.

Ранее в России раскрыли цель атак ВСУ на танкеры вблизи Турции и казахскую нефтебазу.