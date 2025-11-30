В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко. Представитель Росавиации добавил, что в настоящее время краснодарский аэропорт принимает регулярные рейсы ежедневно в период с 09:00 до 19:00 мск.

До этого временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.