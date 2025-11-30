В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Представитель Росавиации отметил, что в настоящее время аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы ежедневно в период с 8:30 до 20:00 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

