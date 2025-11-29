В аэропорту Калуги отменили ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений в аэропорту Калуги представитель Росавиации сообщил в 18:27 мск. Таким образом, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы чуть более двух часов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее несколько тысяч пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса.