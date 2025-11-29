Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Утром 29 ноября аэропорты Волгограда и Краснодара (Пашковский) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Волгоградской областью.

Telegram-канал SHOT сообщал, что над Волгоградом произошли взрывы на фоне атаки беспилотников. Звуки взрывов были слышны в центре и на севере города.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 29 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 103 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.