В Пулково рассказали о статусе ближайшего рейса в Венесуэлу

В Пулково заявили, что прямой авиарейс из России в Венесуэлу не отменяли

Ближайший прямой авиарейс из России в Венесуэлу, вылет которого запланирован на вечер 30 ноября из Санкт-Петербурга, пока не отменяли. Об этом рассказали ТАСС в справочной службе аэропорта Пулково.

«Рейс в Каракас стоит в расписании, вылет в 22:30, перевозчик — венесуэльская авиакомпания Conviasa», — уточнил источник.

В справочной службе добавили, что информации о том, что рейс может быть отменен или отложен, от авиакомпании не поступало.

29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и прилегающими территориями закрыто для всех полетов.

До этого власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве латиноамериканской республики в ближайшие дни «в связи с потенциальным риском».

Ранее в США раскрыли подробности о возможной встрече Трампа и Мадуро.