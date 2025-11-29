На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли подробности о возможной встрече Трампа и Мадуро

NYT: Трамп и Мадуро обсудили возможную встречу на прошлой неделе
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро возможность организации встречи. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, главы государств обсудили возможность встречи в ходе телефонного разговора при участии госсекретаря США Марко Рубио на прошлой неделе. Предположительно, переговоры могут пройти на территории Соединенных Штатов, но планов по ее проведению пока нет, следует из материала.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать публикацию. При этом правительство Венесуэлы не ответило на просьбу раскрыть подробности.

26 ноября Трамп сообщил о своей готовности провести переговоры с Мадуро, но не назвал конкретные сроки такой беседы. Возможные переговоры между лидерами двух стран могут состояться в условиях продолжающейся операции США против наркоторговцев в регионе, в ходе которой, по утверждению Вашингтона, наносятся удары по судам перевозчиков наркотиков.

Ранее в США заявили об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами