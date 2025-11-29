В США раскрыли подробности о возможной встрече Трампа и Мадуро

Президент США Дональд Трамп обсудил со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро возможность организации встречи. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, главы государств обсудили возможность встречи в ходе телефонного разговора при участии госсекретаря США Марко Рубио на прошлой неделе. Предположительно, переговоры могут пройти на территории Соединенных Штатов, но планов по ее проведению пока нет, следует из материала.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать публикацию. При этом правительство Венесуэлы не ответило на просьбу раскрыть подробности.

26 ноября Трамп сообщил о своей готовности провести переговоры с Мадуро, но не назвал конкретные сроки такой беседы. Возможные переговоры между лидерами двух стран могут состояться в условиях продолжающейся операции США против наркоторговцев в регионе, в ходе которой, по утверждению Вашингтона, наносятся удары по судам перевозчиков наркотиков.

Ранее в США заявили об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро.