Испания и Португалия рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Венесуэлой

ТАСС: Испания и Португалия рекомендовали авиакомпаниям не летать над Венесуэлой

Власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«До 1 декабря испанским гражданским авиаперевозчикам настоятельно не рекомендуется совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с потенциальным риском», — заявил собеседник агентства.

Аналогичные рекомендации распространили и авиационные власти Португалии, однако они будут действовать до 2 декабря.

21 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомления для летчиков (NOTAM), в котором заявило о рисках полетов в районе Венесуэлы. Оно будет действовать до 19 февраля 2026 года.

В начале ноября стало известно, что Вашингтон приступил к модернизации заброшенной больше 20 лет назад базы ВМС США Рузвельт-Роудс, а также начал возводить инфраструктуру в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах. Аналитики считают, что все эти действия указывают на подготовку, которая поможет американским военным проводить операции на территории Венесуэлы. В конце октября Дональд Трамп заявлял, что «следующим шагом будет суша». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее несколько авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после предупреждения США.