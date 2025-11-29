На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брату и племяннику католикоса всех армян продлили арест

Адвокат Зограбян: арест брата и племянника католикоса всех армян продлен
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Брату и племяннику католикоса всех армян Гарегина II продлили арест, сообщил ТАСС их адвокат Ара Зограбян.

«Арест Геворга Нерсисяна, брата католикоса всех армян Гарегина II, продлен на два месяца, а арест его племянника Амбарцума Нерсисяна — на три месяца», — уточнил юрист.

О задержании мужчин стало известно в начале месяца. Их обвиняют в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агиткампании.

Адвокат рассказал, что перед выборами в органы местного самоуправления в общине Вагаршапата Армавирской области кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян разместил в соцсетях пост о том, что 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями якобы помешал его предвыборной агитации.

А 22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и захватил патриарший престол. По словам политика, глава церкви нарушил обет безбрачия и должен объяснить, почему у него есть жена и дети.

Католикос всех армян возглавляет Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Армения считается первой страной, провозгласившей христианство государственной религией. Католикос — верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры ААЦ, ее обрядов, канонов, традиций и единства. Он избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Гарегин II занимает этот пост с 1999 года.

Ранее Армянская церковь выступила с обвинениями в адрес властей.

