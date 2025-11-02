Задержаны брат и племянник католикоса всех армян

В Армении заключили под стражу брата и племянника католикоса всех армян

В Армении задержали брата католикоса всех армян Гарегина II Геворга Нерсисяна и его племянника Амбарцума Нерсисяна, написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) адвокат Ара Зограбян.

В посте уточняется, что мужчин обвиняют в хулиганстве и воспрепятствовании проведению агиткампании. Адвокат рассказал, что перед выборами в органы местного самоуправления в общине Вагаршапата Армавирской области кандидат от партии «Республика» Арутюн Мкртчян разместил в соцсетях пост о том, что 1 ноября Геворг Нерсисян с сыновьями якобы помешал предвыборной агитации.

«Сегодня следственный орган принял решение о заключении под стражу 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью дальнейшего ареста», — отметил адвокат.

22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и захватил патриарший престол. По словам политика, глава церкви нарушил обет безбрачия и должен объяснить, почему у него есть жена и дети.

