На Украине более полумиллиона человек остались без света

Минэнерго: в Киеве и области более 600 тыс. потребителей остались без света

В Киеве и в Киевской области зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале.

«По состоянию на утро субботы обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тыс. в Киевской области и почти 8 тыс. в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 29 ноября на объектах энергетики в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях произошли взрывы. Специалисты рассказали, что во всех регионах страны применяются графики почасовых отключений. Помимо этого, во многих областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Незадолго до этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в системе водоснабжения на правом берегу Киева упало давление.

По его словам, в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли возгорания «в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории», в некоторых районах города возникли перебои со светом.

Ранее Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».