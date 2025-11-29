На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кличко заявил, что часть Киева обесточена после ночной атаки

Кличко: западная часть Киева осталась без света
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Западная часть Киева обесточена. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Сейчас без электроэнергии западная часть столицы», — написал он.

Утром 29 ноября украинское агентство «Укринформ» сообщило, что взрывы произошли в Киеве, пока там действовала воздушная тревога.

Телеканал «Общественное» передавал, что очевидцы сообщили о десятках взрывов в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6. После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества.

Блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что в Киеве начались экстренные отключения света после серии взрывов.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по энергетическим объектам на Украине наносятся российскими беспилотными летательными аппаратами «Герань», «Калибр» и «Искандер».

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.

