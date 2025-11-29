На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве после серии взрывов пропал свет

Блогер Шарий: в Киеве начались экстренные отключения света после серии взрывов
Gleb Garanich/Reuters

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что в Киеве начались экстренные отключения света после серии взрывов.

По его словам, удары наносятся по энергетической инфраструктуре Украины.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по энергообъектам наносятся «Геранями», «Калибрами» и «Искандерами».

Незадолго до этого в Киеве была объявлена воздушная тревога. Сигнал также действовал в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В начале ноября эксперты посоветовали властям Киева подготовить план «Б» на случай полного отключения тепла и предупредили, что если в украинской столице не будет света в течение трех дней, ее необходимо будет эвакуировать. Также киевских коммунальщиков призвали отработать механизмы быстрого слива воды из труб и их наполнения, чтобы быстро реагировать на угрозу разрыва сооружений из-за мороза в отсутствие отопления.

Ранее в США оценили шансы на обеспечение Украины электричеством зимой.

Новости Украины
