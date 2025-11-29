На Урале возросло число госпитализированных в результате ДТП с автобусом с детьми

Число госпитализированных после опрокидывания автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области выросло до трех человек. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава региона.
«С места дорожно-транспортного происшествия госпитализированы в медорганизации трое пострадавших (два ребенка, один взрослый). Остальные участники ДТП направлены медицинскими специалистами на амбулаторное наблюдение», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медпомощи.
