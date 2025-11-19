В центре Москвы загорелся отель Radisson Blu

Mash: в центре Москвы из-за пожара в отеле Radisson эвакуировали 400 человек

В Москве произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, задымление зафиксировали на третьем этаже здания на Самарской улице в центре столицы. О пострадавших информации не поступало.

На прошлой неделе из расположенного в центре Москвы элитного отеля Azimut экстренно эвакуировали 700 человек.

Ранним утром 11 ноября в отеле на Олимпийском проспекте раздалась пожарная сигнализация. В связи с этим свыше 700 постояльцев попросили срочно эвакуироваться. Среди них было много детей, прибывших на театральный фестиваль LT FEST. При этом очевидцы утверждали, что запаха гари или дыма они не чувствовали.

Спустя некоторое время постояльцев начали возвращать в отель. Предположительно, сбой в электроснабжении привел к ложному срабатыванию пожарной сигнализации.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре на турецком курорте Карталкая.