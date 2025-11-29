В Волгограде десятки человек находятся в ПВР после атаки украинских дронов

Мэрия Волгограда: около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ

В Волгограде порядка 60 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказали РИА Новости в мэрии города.

Как уточнили власти, для жителей четырех поврежденных домов организованы ПВР в школе №44, лицеях № 2 и №11.

«Ворошиловский [район] — 15 человек (находятся в ПВР. — «Газета.Ru»), в Краснооктябрьском — 42 человека», — сообщили в мэрии.

Незадолго до этого пресс-служба региональной администрации рассказала, что пять человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Волгоград.

В Минобороны России сообщили, что в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Волгоградской областью.

Ранее в КТК сообщили о повреждении причала в результате атаки ВСУ.