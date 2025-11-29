На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде десятки человек находятся в ПВР после атаки украинских дронов

Мэрия Волгограда: около 60 человек находятся в ПВР после атаки дронов ВСУ
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

В Волгограде порядка 60 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказали РИА Новости в мэрии города.

Как уточнили власти, для жителей четырех поврежденных домов организованы ПВР в школе №44, лицеях № 2 и №11.

«Ворошиловский [район] — 15 человек (находятся в ПВР. — «Газета.Ru»), в Краснооктябрьском — 42 человека», — сообщили в мэрии.

Незадолго до этого пресс-служба региональной администрации рассказала, что пять человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Волгоград.

В Минобороны России сообщили, что в период с 7:00 до 8:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Волгоградской областью.

Ранее в КТК сообщили о повреждении причала в результате атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами