Выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА на Волгоград

Число пострадавших при атаке дронов на Волгоград выросло до пяти

Пять человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Волгоград. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации в Telegram-канале.

Изначально сообщалось о двух пострадавших. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

Отмечается, что госпитализированы молодая девушка 2007 года рождения и мужчина 1964 года рождения. Их жизни ничего не угрожает.

Также помощь оказана женщине 1948 года рождения, проживающей в соседнем доме. Травмы она получила в результате падения из-за взрывной волны.

По данным Telegram-канала SHOT, четыре жилых дома в разных частях Волгограда, а также склад стройматериалов попали под удары украинских беспилотников утром 29 ноября.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Волгоградской областью.

На фоне атаки дронов в аэропорту с раннего утра 29 ноября действовали ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее атаковавший Волгоград дрон попал на камеру.