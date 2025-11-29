ФСБ рассекретит список предателей из «Красной книги КГБ»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России начала публикацию страниц из «Красной книги КГБ» СССР о пособниках нацистов, скрывшихся от уголовного преследования в западных странах. Об этом сообщили на официальном сайте Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Служба обнародовала документы из документа КГБ СССР 1964 года.

«На начальном этапе будут размещены две страницы из раздела «Англия». Планируется каждую неделю добавлять в эту рубрику новые фамилии из «Списка», — говорится в сообщении.

На данный момент можно ознакомиться с десятью именами из списка. В него вошли люди, которые в период военных действий перешли на сторону немецкой стороны, а после окончания войны сбежали в Англию, где продолжили заниматься антисоветской деятельностью и шпионажем против СССР.

До этого ФСБ в Донецкой народной республике (ДНР) обнародовала данные об издевательствах в фашистских лагерях Константиновки. Один из сотрудников предприятия рассказывал, что к больным пленникам, которые не могли подняться на ноги, относились как к неживым. Их выносили на мороз без одежды и укладывали «в штабеля» (ряды) по 30-40 человек друг на друга.

В начале октября ФСБ опубликовала документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году. Сообщается, что раненых калечили и жестоко обезображивали, в результате чего опознать людей нередко не представлялось возможным.

Ранее ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне.