На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ рассекретила новые данные о преступлениях фашистов

ФСБ обнародовала данные об издевательствах в фашистских лагерях Константиновки
true
true
true
close
Aleksei Ignatov/Shutterstock/FOTODOM

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ДНР обнародовало данные об издевательствах в фашистских лагерях Константиновки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно архивным документам, на территории константиновского химического завода в четырех братских могилах были похоронены 7,8 тыс. погибших от пыток и истязаний.

«Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела», — рассказал один из сотрудников предприятия.

По его словам, к больным пленникам, которые не могли подняться на ноги, относились как к мертвецам. Их выносили на мороз без одежды и укладывали «в штабеля» (ряды) по 30-40 человек друг на друга. Мужчина отметил, что оккупанты надрессировывали собак на местных жителей, те набрасывались на людей и обрывали их одежду.

«Были случаи, когда живых людей хоронили, то есть бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — рассказал свидетель преступлений.

До этого ФСБ опубликовала документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году. Сообщается, что раненых калечили и жестоко обезображивали, в результате чего опознать останки нередко не представлялось возможным.

Ранее ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами