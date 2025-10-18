ФСБ рассекретила новые данные о преступлениях фашистов

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ДНР обнародовало данные об издевательствах в фашистских лагерях Константиновки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно архивным документам, на территории константиновского химического завода в четырех братских могилах были похоронены 7,8 тыс. погибших от пыток и истязаний.

«Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела», — рассказал один из сотрудников предприятия.

По его словам, к больным пленникам, которые не могли подняться на ноги, относились как к мертвецам. Их выносили на мороз без одежды и укладывали «в штабеля» (ряды) по 30-40 человек друг на друга. Мужчина отметил, что оккупанты надрессировывали собак на местных жителей, те набрасывались на людей и обрывали их одежду.

«Были случаи, когда живых людей хоронили, то есть бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают», — рассказал свидетель преступлений.

До этого ФСБ опубликовала документы о расправах финских военных в Карелии в 1944 году. Сообщается, что раненых калечили и жестоко обезображивали, в результате чего опознать останки нередко не представлялось возможным.

Ранее ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне.