На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар в туапсинском лесу локализовали

Пожарные локализовали возгорание в лесу в Туапсинском округе
true
true
true
close
Оперативный штаб - Краснодарский край

Пожарные локализовали возгорание в лесу в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание возникло в селе Молдавановка. Позднее его локализовали на площади в три гектара.

К тушению огня привлекли специалистов Краевого лесопожарного центра. В ведомстве рассказали, что пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому специалистам пришлось добираться туда пешком и на квадроциклах.

В МЧС региона до этого предупреждали, что на территории Туапсинского муниципального округа, в Павловском, Мостовском районах и в городе Горячий Ключ действует 4-й класс пожароопасности.

29 ноября оперативный штаб Кубани сообщал о возгорании на территории подсобного хозяйства сельскохозяйственного предприятия в поселке Афипский после падения обломков украинских беспилотников.

Ранее в Новой Зеландии загорелись леса «Мордора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами