Пожар в туапсинском лесу локализовали

Пожарные локализовали возгорание в лесу в Туапсинском округе

Пожарные локализовали возгорание в лесу в Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание возникло в селе Молдавановка. Позднее его локализовали на площади в три гектара.

К тушению огня привлекли специалистов Краевого лесопожарного центра. В ведомстве рассказали, что пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому специалистам пришлось добираться туда пешком и на квадроциклах.

В МЧС региона до этого предупреждали, что на территории Туапсинского муниципального округа, в Павловском, Мостовском районах и в городе Горячий Ключ действует 4-й класс пожароопасности.

29 ноября оперативный штаб Кубани сообщал о возгорании на территории подсобного хозяйства сельскохозяйственного предприятия в поселке Афипский после падения обломков украинских беспилотников.

