Земли «Мордора» горят в Новой Зеландии

Леса горят в нацпарке, где снимали «Властелина колец»
Леса горят в национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии, где снимали сцены фильма «Властелин колец», сообщает RNZ.

По информации источника, огонь охватил леса на площади 2500 гектаров, его не могут потушить более суток. Локализовано лишь 20% всей площади возгорания.

Пожарная служба Новой Зеландии сообщила, что ранее в воскресенье жителей деревни Вакапапа, которая служит своеобразными воротами для входа в Тонгариро, предупредили о возможной эвакуации. В деревне проживают 36 человек.

Также из парка были эвакуированы десятки туристов. По словам одного из них, эвакуированного с горы Тонгариро, «когда с неба начал падать пепел, ему показалось, что наступил конец света», передает The New Zealand Herald.

По словам местных жителей, огонь в некоторых местах достигал 30 метров в высоту. Как сказал Сэм Карлтон, владелец одного из курортов, бушующий пожар был похож на «на адский пейзаж». «Добро пожаловать в Мордор», — передает его слова RNZ.

В операции по тушению огня участвуют 12 вертолетов, пять самолетов и 4 четыре наземные бригады пожарных.

Вулканы Нгаурухоэ и Руапеху в Тонгариро использовали в качестве локаций для «Властелина колец». Новая Зеландия — родина режиссера кинотрилогии Питера Джексона.

До этого сообщалось, что спасатели потушили пожар на 800 «квадратах» под Екатеринбургом.

Ранее на заводе «Кристалл» в Москве загорелась алюминиевая пыль.

