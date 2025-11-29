Пожар произошел после падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Пожар произошел на сельхозпредприятии после падения обломков дрона на Кубани

Пожар произошел на территории подсобного хозяйства сельскохозяйственного предприятия в поселке городского типа Афипский Краснодарского края после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.

Отмечается, что пожар произошел на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке городского типа Афипский. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

По предварительным данным, люди не пострадали. Пламя оперативно потушили прибывшие на место ЧП пожарные расчеты.

В настоящее время на месте пожара работают оперативные и специальные службы.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над тремя районами региона.

Ранее в Минобороны перечислили уничтоженные авиацией объекты ВСУ.