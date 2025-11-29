Атаковавший Волгоград дрон попал на камеру

Атаковавший многоэтажный дом в Волгограде дрон попал на камеру. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как у нескольких соседних домов разбиты окна.
По данным канала, четыре жилых дома в разных частях Волгограда попали под атаку украинских беспилотников. Повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют пожар.
Также дрон попал в склад стройматериалов. Два человека пострадали, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что в период с 7:00 до 8:00 дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Волгоградской областью.
На фоне атаки дронов в аэропорту с раннего утра 29 ноября действовали ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ранее в аэропорту Сочи пассажирам раздали матрасы в связи с задержкой рейсов.