В Уфе произошел пожар в больнице

МЧС: пожар произошел в клинической больнице в Уфе, он локализован

Пожар произошел в Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе. Об этом в Telegram сообщает региональное МЧС.

«Пожар <...> локализован. Проведена эвакуация пациентов и медицинского персонала. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, скорая медпомощь и другие экстренные службы», — говорится в сообщении.

21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.

Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.