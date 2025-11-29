На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали энергетический объект в Курской области

Губернатор Хинштейн сообщил о повреждении ВСУ объекта энергетики
Александр Кряжев/РИА Новости

Объект энергетики получил повреждения в Курской области после удара украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«ВСУ не оставляют попыток атаковать нашу энергоструктуру. В результате удара врага поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района», — написал он.

По информации губернатора, около 600 жителей остались без электричества.

Хинштейн пообещал, что аварийные бригады оперативно устранят все повреждения.

Как сообщало российское Минобороны, минувшей ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника самолетного типа над территорией РФ, в частности три БПЛА были сбиты над Курской областью.

В начале ноября Хинштейн сообщал о попытке ВСУ атаковать одну из ТЭЦ в Курске. По его словам, она оказалась неуспешной.

Ранее житель Курской области нашел странный предмет у себя во дворе и лишился кисти руки.

