Пожилой житель деревни Бирюковка в Большесолдатском районе получил тяжелые ранения после того, как поднял у себя во дворе неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, из-за взрыва 68-летний пострадавший сразу лишился левой кисти.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Курскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого в Луганске мужчина пнул блютус-колонку, в результате чего остался без ноги. Инцидент произошел недалеко от городской администрации.

По данным СМИ, устройство оставили на улице Черноморской, откуда слышалась музыка украинской группы «Океан Эльзы». Один из прохожих пнул колонку, после чего она взорвалась — устройство оказалось заминированным. Мужчине оторвало ногу, первую помощь ему оказали очевидцы, затем прибыла скорая помощь.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ минируют дрова для печей и зайцев.