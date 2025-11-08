Хинштейн сообщил о попытке ВСУ атаковать одну из ТЭЦ в Курске

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн: утром 8 ноября ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Утром 8 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Курске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет», — заявил он.

По словам Хиншейна, на месте происшествия работают оперативные службы. Он отметил, что на место инцидента выехали министр ЖКХ и ТЭК.

Врио губернатора добавил, что украинская сторона продолжает проводить атаки по объектам гражданской инфраструктуры, чтобы навредить мирным жителям и запугать их.

До этого в Минобороны России сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников ВСУ.

После атаки Хинштейн заявил, что в результате атаки на Курск обломки дронов повредили частные дома в Железнодорожном административном округе.

Ранее в Курской области из-за украинского дрона пострадал ребенок.

