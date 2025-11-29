На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве остановился общественный транспорт

В Киеве возникли задержки общественного транспорта из-за перебоев в сети
На правом берегу Киева возникли задержки в движении общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев 24».

По его информации, временная задержка движения возникла в движении трамвая №15, следующего от улицы Николая Василенко в направлении проспекта Отрадного, а также затруднено движение трех троллейбусов, следующих от станции метро «Лукьяновская».

Как сообщал «Униан», свет пропал в части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов города.

Телеканал «Общественное» в свою очередь писал о взрывах в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6.

Также об ударах ракет и беспилотников по объектам энергетики Киева и области сообщал канал «Страна.ua».

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал о проблемах в системе водоснабжения на провой стороне города: в ряде районов упало давление в системе водоснабжения.

Ранее в Раде предрекли украинцам тяжелую зиму без воды.

