В Тамбове сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов.

Незадолго до этого в аэропортах Волгограда и Краснодара были введены временные ограничения. Кореняко уточнил, что ограничения введены в дополнение к действующему порядку, в рамках которого полеты гражданских самолетов в аэропорту Краснодара могут осуществляться с 9:00 до 19:00 мск, а интенсивность приема и отправки судов составляет не более пяти в час.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате более 100 украинских беспилотников за ночь.