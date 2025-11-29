СМИ сообщили о работе ПВО в пригороде Краснодара

В пригороде Краснодара произошли около 10 взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) работает по украинским дронам.

По словам местных жителей, было слышно более 20 взрывов в западной и южной части Краснодара. Очевидцы утверждают, что слышат звук двигателей в небе. Российская система ПВО сбивает украинские дроны в пригороде Краснодара. По словам местных, БПЛА летели на низкой высоте. Официальная информация пока не поступала.

Новость дополняется.