В Краснодарском крае раскрыли подробности ночной атаки БПЛА

В результате ночной атаки БПЛА на Краснодарский край ранения получили шесть жителей региона, повреждения — не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима», — написал он.

Губернатор отметил, что главы городов и районов оперативно докладывают о складывающейся ситуации.

По словам Кондратьева, незначительные повреждения были зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в населенном пункте Первореченское Динского района. Кроме того, в данный момент тушат возгорание на крыше многоквартирного дома в Туапсе, пожар уже локализовали.

«Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», — добавил глава края.

Как указал губернатор, самая сложная обстановка наблюдается сейчас в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительной информации, повреждения получили семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. В городе развернули пункт временного размещения.

В селе Кабардинка Геленджика были повреждены несколько частных домов, одного человека госпитализировали.

