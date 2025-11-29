На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французская авиакомпания отменила десятки рейсов из-за проблем с самолетами

BFMTV: Air France отменила 35 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus
РИА «Новости»

Авиакомпания Air France отменила 35 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В авиакомпании уточнили, что клиентов, которых коснулась отмена рейсов, уведомят об этом по электронной почте. Точное количество отмененных 29 ноября рейсов будет известно позднее.

По словам министра транспорта Франции Филиппа Табаро, проблема касается 6 тысяч самолетов. Машины в ближайшие дни и часы будут временно выведены из эксплуатации до устранения неисправности.

28 ноября в авиакомпании сообщили, что Airbus проведет экстренное обновление программного обеспечения (ПО) самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления.

В концерне уточнили, что проблему выявили после анализа «недавнего инцидента» с самолетом A320. По итогам работы сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.

