В Японии отменили 65 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила 65 внутренних рейсов из-за проблем, выявленных у самолетов Airbus A320. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

Всего решение затронуло около 9,5 тысячи пассажиров.

По информации агентства Kyodo, в авиапарке компании находится 34 самолета A320. Проверка каждого воздушного судна займет примерно четыре часа.

Несколькими часами ранее Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

На этом фоне авиакомпания Air France отменила 35 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320. Точное количество отмененных 29 ноября вылетов будет известно позднее.

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.