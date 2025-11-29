На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии отменили 65 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus

Авиакомпания ANA отметила 65 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320
Shutterstock/Daisuke Shimizu

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отменила 65 внутренних рейсов из-за проблем, выявленных у самолетов Airbus A320. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

Всего решение затронуло около 9,5 тысячи пассажиров.

По информации агентства Kyodo, в авиапарке компании находится 34 самолета A320. Проверка каждого воздушного судна займет примерно четыре часа.

Несколькими часами ранее Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

На этом фоне авиакомпания Air France отменила 35 рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320. Точное количество отмененных 29 ноября вылетов будет известно позднее.

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.

