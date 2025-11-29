В России упразднили институт стажерства в полиции

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого институт стажерства в органах внутренних дел упраздняется. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведению, теперь граждане, поступающие на службу в полицию, будут сразу назначаться на должность и выполнять служебные обязанности. При этом сотрудникам разрешат носить и хранить огнестрельное оружие и спецсредства только после завершения испытаний, длящихся от двух до шести месяцев.

Раньше при поступлении на службу граждане должны были пройти испытание сроком от двух до шести месяцев. В этот период они назначались стажером без присвоения специального звания.

Кроме того, Путин подписал закон, позволяющий организациям, в том числе банкам, получать платный доступ к базам данных МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Изменения внесены в закон «О полиции».

Ранее Путин подписал закон о передаче в МВД сведений о детях мигрантов.