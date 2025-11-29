На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России упразднили институт стажерства в полиции

Путин подписал закон об упразднении института стажерства в полиции
true
true
true
close
slexp880/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого институт стажерства в органах внутренних дел упраздняется. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно нововведению, теперь граждане, поступающие на службу в полицию, будут сразу назначаться на должность и выполнять служебные обязанности. При этом сотрудникам разрешат носить и хранить огнестрельное оружие и спецсредства только после завершения испытаний, длящихся от двух до шести месяцев.

Раньше при поступлении на службу граждане должны были пройти испытание сроком от двух до шести месяцев. В этот период они назначались стажером без присвоения специального звания.

Кроме того, Путин подписал закон, позволяющий организациям, в том числе банкам, получать платный доступ к базам данных МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Изменения внесены в закон «О полиции».

Ранее Путин подписал закон о передаче в МВД сведений о детях мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами