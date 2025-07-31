Путин подписал закон о передаче в МВД сведений о детях мигрантов

Путин подписал закон о передаче в МВД учреждениями сведений о детях мигрантов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому МВД и региональные и муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, смогут обмениваться сведениями о детях мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о персональных данных ребенка и его родителей, результатах тестирования, информации о зачислении в образовательную организацию и отчислении, информацию об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, внесенных в реестр контролируемых лиц. Обмен сведениями будет осуществляться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что более 3,6 тыс. иностранных граждан подали заявления на тестирование детей по русскому языку для зачисления в российские школы. По его словам, тестирование прошли 509 детей, из них 55% (270 человек) справились успешно.

Тестирование проводится для детей мигрантов, постоянно проживающих в РФ. Экзамен включает базовые модули: чтение, письмо, аудирование. Рособрнадзор ведет ежемесячный мониторинг результатов.

Ранее в России освободили одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку.