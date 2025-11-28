На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин принял закон о платном доступе компаний к базам данных МВД

Путин подписал закон о платном доступе компаний к базам данных МВД о физлицах
Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий организациям, в том числе банкам, получать платный доступ к базам данных МВД через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в закон «О полиции».

Ранее доступ к данным МВД имели государственные органы и их должностные лица в установленных законом случаях, а также правоохранительные структуры иностранных государств и международные полицейские организации в рамках действующих соглашений. Теперь же, согласно внесенным изменениям, к числу получателей информации добавляются организации и банки. Им такие сведения будут предоставляться на платной основе — в порядке, случаях и объемах, которые установит правительство России.

В базах данных МВД содержится информация о лицах, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, владельцах транспортных средств, миграционных данных, а также сведения о регистрации граждан и выданных паспортах. Порядок и размер платы установит правительство РФ.

С 1 января 2025 года действует закон, позволяющий взимать плату с организаций за использование инфраструктуры электронного правительства, включая доступ к государственным базам данных.

Ранее Минпросвещения и МВД утвердили правила обмена данными о детях-иностранцах.

