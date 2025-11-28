На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России родившимся после смерти отца детям начнут выплачивать пенсию

Путин подписал закон о пенсии детям, рожденным с помощью ЭКО после смерти отца
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого детям, родившимся через 300 дней после смерти отца, начнут выплачивать пенсию. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, выплаты предоставят детям, которые были зачаты с помощью ЭКО, а отцовство было подтверждено судом. Раньше страховая пенсия по потере кормильца была положена детям умерших родителей, если они были у них на иждивении.

Из документа следует, что размер пенсии составит 7  689,83 рубля в месяц. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов предусмотрена ежемесячная выплата в размере 21  177,59 рубля. При этом инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы будут выплачивать 17  648,24 рубля в месяц, а инвалидам III группы — 7  500,53 рубля в месяц.

18 ноября Путин подписал закон, с 1 января 2026 года определяющий ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии. Срок рассчитывается на основе статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин, которые достигли 60 и 55 лет.

Ранее Путин подписал закон о повышении МРОТ.

