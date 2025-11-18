На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ожидаемый в России период выплаты пенсии на 2026 год составит 270 месяцев

Путин подписал закон о периоде выплаты пенсии на 2026 год в 270 месяцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, с 1 января 2026 года определяющий ожидаемую продолжительность выплат накопительной пенсии в 270 месяцев. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Срок ожидаемой продолжительности выплат накопительной пенсии рассчитывается на основе статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин, которые достигли 60 и 55 лет.

Рассчитанное по утвержденной постановлением правительства методике значение для 2026 года превысило максимальный порог, поэтому закон установил фиксированный период выплат, равный 270 месяцам.

Данный показатель применяется при расчете начала выплат накопительной пенсии, а также при корректировке ее величины.

17 ноября сообщалось, что разрыв между средними страховыми пенсиями работающих и неработающих пожилых россиян сократился до минимального уровня за последние четыре года.

Ранее в Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое.

