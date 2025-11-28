В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без электроснабжения

Балицкий: в Запорожской области 7060 абонентов остаются без света

В настоящее время в Запорожской области 7060 абонентов пока еще остаются без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, для шести тысяч абонентов действует график временного отключения, согласно которому электричество подается по 12 часов.

«Энергетики прилагают все усилия для того, чтобы максимальное количество абонентов подключить к бесперебойному электроснабжению. Количество обесточенных абонентов снижается», — подчеркнул глава Запорожской области.

Балицкий отметил, что ситуация находится у него на личном контроле.

Накануне губернатор сообщил, что почти 25 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без электричества из-за атаки со стороны украинских войск.

25 ноября Балицкий рассказал об ударе по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего в четырех муниципалитетах региона около 40 тысяч человек остались без электроснабжения.

Ранее в Херсонской области десятки тысяч человек остались без электричества.