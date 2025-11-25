На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Атака ВСУ оставила без света часть Запорожской области

В Запорожской области около 40 тысяч жителей остались без света из-за удара ВСУ
Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего в четырех муниципалитетах Запорожской области около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, речь идет о жителях Токмакского, Васильевского, Михайловского, Куйбышевского муниципальных округов, города Днепрорудное и близлежащих населенных пунктов.

Также чиновник заявил, что восстановительные работы проводятся в сложных условиях, при этом бригады энергетиков продолжают вести их без перерывов.

Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

25 ноября Балицкий сообщил, что в течение суток украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры на северо-западе Запорожской области. По его словам, из-за ударов был поврежден «один из ключевых объектов электроснабжения». В результате свыше 28 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света.

Ранее в Донецкой народной республике некоторые населенные пункты остались без света и тепла из-за ударов ВСУ по ТЭС.

СВО: последние новости
