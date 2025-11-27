В Запорожской области более 20 тысяч человек остаются без электричества из-за атаки ВСУ

В Запорожской области 24,6 тыс. человек остаются без света из-за атаки ВСУ

Почти 25 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без электричества из-за атаки со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов. Работы продолжаются, ситуация остается напряженной», — говорится в публикации.

Балицкий подчеркнул, что энергетики занимаются решением данной проблемы без остановки.

26 ноября глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов региона. Были повреждены линии электропередач. Без света остались 32 тыс. человек в трех муниципальных округах.

25 ноября губернатор Балицкий рассказал об ударе по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего в четырех муниципалитетах Запорожской области около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области.