На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области более 20 тысяч человек остаются без электричества из-за атаки ВСУ

В Запорожской области 24,6 тыс. человек остаются без света из-за атаки ВСУ
true
true
true
close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Почти 25 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без электричества из-за атаки со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов. Работы продолжаются, ситуация остается напряженной», — говорится в публикации.

Балицкий подчеркнул, что энергетики занимаются решением данной проблемы без остановки.

26 ноября глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что атакам ВСУ подверглись 10 населенных пунктов региона. Были повреждены линии электропередач. Без света остались 32 тыс. человек в трех муниципальных округах.

25 ноября губернатор Балицкий рассказал об ударе по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего в четырех муниципалитетах Запорожской области около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами